Terbatas, Tiket Festival Musik We The Fest 2020 Sudah Mulai Dijual

PIKIRAN RAKYAT - Festival Musik We The Fest merupakan festival musik terbesar di Benua Asia.

We The Fest akan kembali hadir di tahun 2020 ini. We The Fest pertama kali digelar pada 2014 dan hanya berlangsung salama satu hari.

Tetapi seiring berjalannnya tahun, We The Fest berubah dan digelar selama tiga hari.

Baca Juga: Lirik Lagu Kita Pernah Ada Sound Track Film Milea: Suara dari Dilan

Bintang tamu yang mengisi acara We The Fest mulai dari bintang internasioal dan dalam negeri.

Festival musik We The Fest 2020 sudah memulai melakukan penjualan tiket terusan tiga hari atau 3-Day.

Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com di akun resmi Instagram @we.the.fest pada Selasa, 14 Januari 2020.

Baca Juga: Tulisan Tangan Personel The Beatles Dilelang hingga Rp 2,7 Miliar

"MERAYAKAN! Tiket #WTF20 sekarang (telah) DIJUAL di wethefest.com.