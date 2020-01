Jennifer Lopez dan Eddie Murphy Tak Masuk Nominasi Piala Oscar 2020

PIKIRAN RAKYAT - Bintang besar seperti Jennifer Lopez, Eddie Murphy, dan Robert De Niro tak muncul dalam piala Oscar 2020.

Meskipun begitu, publik dibuat terkejut dengan nominiasi untuk Antonio Banderas di film Spanyol 'Pain and Glory'.

Penyanyi sekaligus aktris JLo mendapatkan pujian atas perannya sebagai penari tiang dalam Hustlers.

Begitu juga dengan Eddie Murphy yang menjadi aktor utama dalam 'Dolemite is My Name'.

Tetapi keduanya tidak masuk nominasi di Piala Oscar 2020 yang akan segera digelar.

Padahal sebelumnya keduanya dinominasikan di penghargaan Golden Globe.

"Kejutan terbesar adalah Jennifer Lopez tak dapat nominasi aktris pendukung terbaik.

"Ada banyak pujian, ekspetasinya besar. Banyak orang menyangka dia akan menang," ungkap kritikus film Variety Owen Gleiberman sebagaimana Pikiran-Rakyat.com kutip dari Reuters.