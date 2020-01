Rapper Cardi B Mulai Tertarik dengan Dunia Politik, Netizen: Cardi B for President

PIKIRAN RAKYAT - Cardi B dikenal secara profesional sebagai rapper adsal Amerika, sepertinya saat ini ia mulai tertarik dengan dunia politik.

Dikabarkan Cardi B ingin menjadi seorang politisi di Amerika Serikat.

Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari laman twitter pribadinya @iamcardib, dirinya menuliskan keinginannya untuk berpolitik.

Baca Juga: 7 Hal yang Jangan Dilakukan PNS Selama Tahapan Pilkada 2020

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment