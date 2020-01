Tulisan Tangan Personel The Beatles Dilelang hingga Rp 2,7 Miliar

PIKIRAN RAKYAT - Grup band The Beatles menjadi salah satu band paling legendaris sepanjang masa.

The Beatles tidak luput dari sejarah musik di dunia, tidak jarang pernak-pernik yang berbau grup band ini menjadi buruan para kolektor.

Baru-baru ini kertas lirik lagu The Beatles yang berjudul While My Guitar Gently Weeps menjadi incaran para penggemar grup musik The Beatles.

Kertas yang berisikan tulisan personil The Beatless ini banyak diincar oleh para kolektor.

Pasalnya, lirik lagu dalam kertas ini merupakan tulisan tangan George Harrison dan Ringgo Starr di Studio EMI Abbey Road, London, Inggris tahun 1968.

Karena animo penggemar yang meledak, akhirnya kertas ini pun dilelang.

Kertas lirik tersebut kemudian dilelang dengan harga 195.000 dolar, atau seharga 2,7 miliar rupiah.