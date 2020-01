One Ok Rock Gelar Konser Eye of the Storm di Jakarta, Ini Rincian Harga Tiketnya

PIKIRAN RAKYAT – Band rock Jepang, One Ok Rock akan menggelar konser bertajuk Eye of the Storm pada 30 Mei 2020 di Istora Senayan, Jakarta.

Dalam siaran persnya, Senin 13 Januari 2020, One Ok Rock yang terbentuk pada 2005 mengumumkan jadwal tur Asia dalam rangka mempromosikan album kesembilan mereka, Eye of the Storm, yang dirilis Februari 2019.

Bagi One Ok Rock, album Eye of the Storm mendapat sambutan hangat serta pengakuan luas para penggemarnya.

Rangkaian tur dunia itu merupakan lanjutan dari kesuksesan tur sebelumnya di Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan akan disusul ke Australia dan Asia tahun ini.

One Ok Rock yang diawaki Taka (vokal), Toru (gitar), Tomoya (drum), dan Ryota (bas) menjadi salah satu band rock terkenal dan dicintai di Jepang karena penampilan atraktif mereka.

Di Jepang, One Ok Rock juga pernah menempati posisi 5 Besar pada perilisan album-album sebelumnya, termasuk album 35xxxv (2015) dan Ambitions (2017).