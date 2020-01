Gelar konser di Jakarta, Donghae Super Junior: Nama Saya Dimas

PIKIRAN RAKYAT - Boyband asal Korea Selatan, Super Junior kembali gelar konser bertajuk "Super Show World Tour - Super Show 8: Infinite Time" di ICE BSD City, Tangerang pada Sabtu, 11 Januari 2020.

Saat menyapa ELF nama penggemarnya, anggota Super Junior Donghae menyebut namanya menjadi Dimas.

Rupanya Donghae masih ingat nama Indonesia yang dia pilih dua tahun lalu saat Super Junior ke Indonesia.

"My name is Dimas!" ujar Donghae dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Selain itu, di jas yang Donghae kenakan terdapat nama Indonesia yang bertuliskan "Dimas".

Sambil mengintip contekan, Donghae menyebut dirinya sangat menyukai ELF dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pada tahun 2018, Donghae ditemani Eunhyeuk pernah mencari nama Indonesia lantaran sering datang ke Indonesia.