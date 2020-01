Ditinggal Sutradara Scott Derrickson, Doctor Strange 2 Tetap Rilis Sesuai Jadwal

PIKIRAN RAKYAT - Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness resmi ditinggalkan oleh sang sutradara Scott Derrickson.

Pihak studio mengonfirmasi alasan Derrickson mundur karena perbedaan ide.

Dalam pengunduran dirinya, Derrickson tetap akan bergabung sebagai eksekutif produser.

Sebelumnya, Film Doctor Strange (2016) meraup sukses dengan menghasilkan 680 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,3 triliun.

Selain tetap dengan Benedict Cumberbatch sebagai pemeran utama, Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan dibintangi oleh Elizabeth Olsen sebagai Scarlet Witch.

Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari laman Twitter resmi Scott Derrickson, Marvel Studios dan Scott Derickson memutuskan mengakhiri kerja sama dengan jalur damai.

Sementara itu Derrickson, yang menggarap film Doctor Strange pertama, mengatakan keputusan itu diambil bersama.