BTS akan Rilis Album Baru hingga Tangggal Pemesanan

PIKIRAN RAKYAT - Boyband asal Korea Selatan Bangtan Sonyeondan alias BTS akan merilis album terbaru bernama Map of the Soul: 7.

Album tersebut akan dirilis pada 21 Februari 2020 mendatang.

Pembelian akan dilakukan secara Pre-order dimulai pada 9 Januari 2020.

Hal tersebut dibagikan melalui aplikasi buatan Big Hit, Weverse.

"MAP OF THE SOUL: 7 by @bts_twt. Rilis album: 21 Februari, Pemesanan: 9 Januari," tulis akun twitter @bts_bighit.

Sebelumnya, BTS telah merilis album pertama bertajuk Map of the Soul: Persona pada April 2019.

Berkat album tersebut, BTS menempati puncak tangga Billboard 200 dengan jumlah penjualan mencapai 3,7 juta kopi di Korea Selatan.