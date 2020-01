Raih Penghargaan Golden Globe 2020, Parasite Cetak Sejarah di Industri Film Korea

PIKIRAN RAKYAT - "Parasite" menjadi film Korea pertama yang menerima penghargaan Golden Globe!

Golden Globe 2020 yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat pada 6 Januari waktu setempat, dan "Parasite" diumumkan sebagai pemenang penghargaan "Best Foreign Language Film."

Film lainnya yang dinominasikan pada kategori yang sama adalah film "The Farewell (Amerika Serikat), "Les Miserables" (Perancis), "Pain and Glory" (Spanyol) dan "Portrait of a Lady on Fire" (Perancis).

Di atas panggung, Sutradara Bong Joon Ho mengatakan "Anda bisa menikmati banyak film (asing, red) dengan menggunakan subtitle yang tingginya hanya satu inci. Merupakan suatu kehormatan untuk dinominasikan bersama dengan sutradara film internasional. Saya pikir kami hanya menggunakan satu bahasa: bioskop."

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, hadir dalam ceremony Golden Globe 2020 para aktor Song Kang Ho. Jo Yeo Jeong, dan Lee Jung Eun, serta CEO Production Company Barunson E&A Kwak Shin Ae, dan penulis naskah Han Jin Won.

Fakta bahwa film Prasite menjadi film pertama yang masuk dalam nominasi Golden Globe 2020 adalah hal yang membanggakan.