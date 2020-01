V BTS Terjatuh di Red Carpet Golden Disc Awards 2020, Jin Langsung Berlutut

View this post on Instagram

????????????????????itu tae jatuh , terus gak ngerti aku seokjin mau ngapain ????????????????mana di gapok sama jeykey????

A post shared by BTS Princes of Pop ???? (@7bts.update) on Jan 4, 2020 at 11:03pm PST

Merasa malu, V mengalihkan perhatian dengan duduk berlutut.

Anggota tertua BTS, Jin ikut berlutut agar V tidak merasa malu akibat kejadian tersebut.

Editor: Mitha Paradilla Rayadi