Artis Hollywood Nicole Kidman Sumbang Rp 6 Miliar untuk Kebakaran Australia

Our family’s support, thoughts and prayers are with everyone affected by the fires all over Australia. We are donating $500,000 to the Rural Fire Services who are all doing and giving so much right now.

"Dukungan kami untuk semua orang yang terkena dampak kebakaran di Australia. Kami menyumbangkan 500 ribu Dolar AS untuk layanan pemadam kebakaran pedesaan yang semuanya memberi begitu banyak bantuan hingga sekarang," tulis akun Instagram @nicolekidman.

Seperti yang telah diberitakan oleh Pikiran-Rakyat.com, kebakaran di Australia tidak henti melanda hingga menyedot perhatian para selebriti Australia.

Komedian Celeste Barber juga menggalang donasi bagi korban kebakaran tersebut.

Editor: Mitha Paradilla Rayadi