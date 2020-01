Berperan dalam Film Hustlers, Jennifer Lopez Sempat Ingin Jadi Penari Striptis

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Jennifer Lopez berperan dalam film Hustlers yang menjadi film kontroversi karena membutuhkan waktu lama untuk lulus sensor.

Hustlers memasang sederet bintang papan atas dari Jennifer Lopez, Cardi B, hingga bintang Crazy Rich Asian, Constance Wu.

Film Hustlers terinspirasi dari artikel di majalah New York berjudul "The Hustlers at Scores" karya Jessica Pressler.

Di Indonesia, Hustlers tayang pada 18 Oktober 2019 silam, Hustlers juga lulus sensor untuk 21 tahun ke atas.

Cerita Hustlers berporos pada para penari erotis di sebuah kelab malam yang menjalankan trik menguras kartu kredit sejumlah pialang.

Jennifer Lovez yang berperan sebagai Ramona Vega sangat mendalami perannya.

Bintang Jennifer Lopez benar-benar memasang tiang pole dance di rumah untuk berlatih tari.