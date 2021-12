Lagi-Lagi Isu Distorsi Sejarah, Drama JTBC 'Until the Morning Comes' Hentikan Proses Syuting

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea yang rencananya dibintangi Jung Yu Mi dan Han Su Kyu, yaitu 'Until the Morning Comes' dikabarkan berhenti produksi usai terlibat isu distorsi sejarah.

'Until the Morning Comes' menjadi drama Korea JTBC kedua setelah 'Snowdrop' yang diduga melakukan distorsi sejarah.

Tak main-main, 'Until the Morning Comes' diduga telah terlibat dalam spekuasi romantisme partai komunis China pada Maret 2021 lalu.

Drama ini memang didasarkan pada novel misteri China 'The Long Night' yang ditulis oleh Zi Jinchen.

Ceritanya berkisar pada kasus pembunuhan yang terjadi beberapa dekade lalu. Seorang mantan jaksa dan korban terus-menerus menggali kasus pembunuhan untuk sampai ke dasar kasus.

Namun, novel asli Tiongkok 'The Long Night' telah dikritik karena memuat konten yang mempromosikan Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok.

Diduga membenarkan dan mempromosikan gerakan antikorupsi, yang merupakan proses pembersihan statis pemerintahan Xi Jinping, dan mengisyaratkan kejatuhan lawan politik Presiden Xi Jinping.

Selain itu, ada juga komentar masa lalu di mana penulis aslinya, Zi Jinchen sendiri, mencemooh dan merendahkan kekuatan pro-demokrasi Hong Kong dari gerakan kemerdekaan Hong Kong.