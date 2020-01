Rapper Snoop Dog Rilis Album Pertamanya untuk Bayi

PIKIRAN RAKYAT - Pertama kalinya, Snoop Dogg merilis album untuk bayi.

Rapper ini merilis lagu pengantar tidur yang dikemas dengan beberapa lagu-lagu terkenal miliknya.

Penyanyi berusia 48 tahun ini merekam album pengantar tidur untuk bayi bersama Rockabye Baby! Music.

Rockable Baby! Music juga pernah berkolaborasi dengan sejumlah rapper ternama seperti Eminem dan Kenye West.

Album itu merupakan album pengantar tidur bertajuk Lullaby Renditions of Snoop Dogg.

Seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Pagesix, dalam albumnya menampilkan suara alat musik xylophone dari lagu-lagu hip hop populernya seperti Gin and Juice, Drop It Like It’s Hot, dan Doggy Dogg World.

Album yang dirilis pada Desember lalu dibanderol seharga 17 dollar AS atau setara dengan Rp236 ribu.