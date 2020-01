Sambut Tahun Baru 2020, BTS Tampil Memukau di Acara Tahun Baru Terbesar Dick New Year's Rockin Eve 2020 New York

PIKIRAN RAKYAT - Grup asal Korea Selatan Bangtan Sonyeondan alias BTS menjadi boyband paling ternama di dunia saat ini.

Pasalnya, BTS tampil di acara malam tahun baru terbesar 'Dick New Year's Rockin Eve 2020' di New Square City Times Square, New York.

BTS menampilkan dua lagu yakni 'Make It Right dan Boy With Luv' dengan tampilan yang memukau.

Penampilan BTS banyak ditunggu-tunggu bagi penggemar asal New York.

Terbukti sebelum penampilan, teriakan Army nama panggilan penggemar BTS mendominasi acara tersebut.

Teriakan Army merupakan dukungan untuk BTS, bahkan ada seorang Army yang menangis ketika melihat penampilan BTS.

Selain itu, BTS juga merayakan malam tahun baru dengan penuh kebahagiaan.