Perayaan Ulang Tahun Vanessa Angel di Bali Pupus, Fuji Unggah Video Kejutan Tahun Lalu

PIKIRAN RAKYAT - Fuji, adik dari Bibi Ardiansyah mengunggah video bersama Vanessa Angel untuk memperingati perayaan ulang tahun sang kakak ipar.

Dalam video tahun lalu yang diunggah Fuji, terlihat Bibi Ardiansyah memberikan kejutan kepada Vanessa Angel dengan membawakan kue ulang tahun.

Selain itu, Fuji mengatakan jika dirinya belum sempat untuk mewujudkan rencananya bersama Vanessa.

Dirinya mengungkapkan memiliki rencana untuk merayakan ulang tahun sang kakak ipar di Bali.

"Happy birthday kakak, maaf ya planning kita rayain ulang tahun kakak di Bali belum sempet kesampean," tutur Fuji, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @fuji_an, Selasa, 21 Desember 2021.

Lebih lanjut Fuji mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan Vanessa.

"I miss you so damn much, be happy di atas sana ya!!! Love you," tuturnya.

Unggahan video ini pun ramai dikomentari oleh para netizen.