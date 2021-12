Lirik Lagu Russian Red - I Hate You But I Love You: My Favourite Song Becomes a Healing Sign

PIKIRAN RAKYAT - Lagu 'I Hate You But I Love You' merupakan milik Russian Red yang dirilis pada tahun 2011.

Lagu 'I Hate You But I Love You' adalah single pertama dari album Fuerteventura.

Lagu tersebut kemudian diunggah ke YouTube Russian Red VEVO pada tanggal 28 April 2011.

Lirik lagu Russian Red - I Hate You But I Love You:

You were so high above in the sky

I just keep feeling like a little child

I hate you but I love you

I just can't take how beautiful you are

