Spiderman No Way Home Tembus Rp4,3 Triliun, Dwayne Johnson 'The Rock' Beri Ucapan Ini pada Tom Holland

PIKIRAN RAKYAT- Salah satu film superhero terbaru Marvel yang paling ditunggu, yakni Spiderman No Way Home berhasil memecahkan rekor box office era pandemi secara global.

Dalam laporan Deadline pada Sabtu, Spiderman No Way Home telah meraup $302,9 juta atau sekira Rp4,3 triliun di seluruh dunia, dan kemungkinan akan melewati angka setengah miliar dolar setelah hari Minggu.

Selain itu, Spiderman No Way Home juga menjadi film dengan pemutaran perdana terbesar kedua sepanjang masa di AS, yang menghasilkan $121,5 juta di box office domestik pada hari Jumat.

Kemudian, film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya itu mengumpulkan $181,4 juta di luar negeri pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu untuk melampaui angka $300 juta.

Baca Juga: Dubes Arab Saudi Soroti Pria Arab Nikahi Wanita Indonesia: Ini Masalah Pelik

Diketahui, Spiderman No Way Home menjadi film keenam yang melampaui angka itu pada hari Sabtu dan yang pertama melakukannya selama pandemi.

Analis industri memperkirakan bahwa dengan rilis yang mengejutkan di lebih banyak pasar luar negeri, film ini akan dengan mudah melewati angka $1 miliar di seluruh dunia melalui penayangannya.

Aktor pemeran Peter parker, Tom Holland membagikan video di media sosial pribadinya pada saat pemutaran perdana film yang bertabur bintang, dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar atas pembukaan film tersebut.

"Wow teman-teman saya tidak percaya angka-angka ini. Anda membuat ini mungkin. Cinta dan dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Terima kasih dan jika Anda belum melihat Spider-Man No Way Home... Selamat Natal dan Anda tahu apa yang harus dilakukan," tulis Tom Holland, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Hindustan Times.