Tadinya Bukan Lagu Romantis, I Miss You but I Hate You Slank Ternyata Lagu Buat Bandar

PIKIRAN RAKYAT - Waktu aku lagi tinggi/Hilang akal sehatku/Tapi masih ingat kamu…

Kutipan lagu I Miss You but I Hate You milik Slank itu, mengisi daftar panjang lagu hits Indonesia pada 2000-an.

Slank, band yang saat ini beranggotakan Bimbim (drum), Kaka (vokal), Abdee dan Ridho (gitar, dan Ivanka (bass), juga dikenal menetaskan lagu-lagu romantis.

Mulai dari Terlalu Manis, Cinta Kita, Ku Tak Bisa, ataupun I Miss You but I Hate You.

Memang sejak dirilis, lagu I Miss You but I Hate You sudah disebut-sebut identik dengan hal lain dibanding romantisme, yakni narkoba.

Pada saat lagu itu dirilis, bukan rahasia lagi, sejumlah personel Slank masih menjadi pecandu narkoba.

Apalagi penggunaan diksi di dalam liriknya, seperti “Waktu aku lagi tinggi/Hilang akal sehatku,” dikaitkan dengan efek ‘fly’ narkoba.

Akan tetapi, lagu ini juga mengesankan cinta seorang yang begitu dalam, sehingga menginginkan sekali kehadiran kekasihnya.