Jurnalis Brazil Mengamuk pada Netizen +62, Muak Disangka Laura Anna yang Sudah Meninggal

PIKIRAN RAKYAT - Warganet Indonesia atau kerap disapa netizen +62 kembali menjadi sorotan usai berulah di akun Instagram seorang jurnalis asal Brazil, Anna Laura.

Bersamaan dengan suasana duka yang menyelimuti tanah air akibat meninggalnya selebgram Edelenyi Laura Anna, netizen beramai-ramai mengucapkan belasungkawa.

Namun ucapan turut berduka cita itu tampaknya dikirim ke 'alamat' yang salah, alih-alih mengirim pesan ke direct massage atau kolom komentar @edlnlaura (media sosial mendiang Laura Anna), netizen justru menyerbu Instagram jusnalis asal Brazil, Anna Laura.

Diakui Anna Laura, beberapa hari ke belakang dia menerima ratusan pesan lewat email, laman media sosial resmi, hingga akun teman-temannya lantaran dikira sudah meninggal dunia.

Bagaimana tidak, netizen Indonesia membanjiri kolom komentar Anna Laura dengan ucapan 'rest in peace' hingga membuat rekan dan warga negaranya salah sangka.

"I thought it was going to pass but Indonesian are everywhere on my profile, email, other social pages and also my friends profiles, please stop!!!! (Saya pikir itu akan berlalu tetapi orang Indonesia ada di mana-mana di profil saya, email, halaman sosial lainnya dan juga profil teman-teman saya, tolong berhenti!)," ujar Anna sebagaimana dikutip dari Instagram @anna.laura pada Jumat, 17 Desember 2021.

Hal ini jelas sangat mengganggunya sampai-sampai dia menulis keterangan di bio Instagram dengan menggunakan huruf kapital, seraya publik menyadari bahwa dia bukanlah Laura Anna yang meninggal dunia.

"I AM NOT LAURA ANNA FROM INDONESIA (SAYA BUKAN LAURA ANNA DARI INDONESIA)," ucapnya.