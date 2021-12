Dikira Laura Anna, Jurnalis Asal Brazil Kaget Diserbu Ucapan Duka 'Nyasar' dari Netizen Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu selebgram asal Indonesia, yaitu Anna Laura baru saja meninggal dunia pada Rabu, 15 Desember 2021 di tengah memperjuangkan keadilan soal kondisinya.

Meninggalnya Anna Laura tersebut sontak membuat netizen Indonesia merasa sedih dan berduka, sehingga ramai-ramai menyerbu Instagram sang selebgram untuk mengungkapkan duka.

Namun, satu hal yang menarik adalah netizen Indonesia justru 'nyasar' ke akun Instagram seorang jurnalis asal Brazil bernama Anna Laura.

Akun Instagram @anna.laura tersebut terus diberondong oleh ungkapan duka dari netizen Indonesia yang menyangka dirinya adala Laura Anna.

Baca Juga: MUI Ingatkan untuk Tetap Waspada dengan Terseteksinya Omicron di Indonesia, Masalah Penyebaran Diungkit

Tangkapan layar foto milik jurnalis Brazil Anna Laura yang diberondong ucapan duka dari netizen Indonesia.

"I am not Laura Anna from Indonesia!!! Please, stop!!!! I can't deal with another day of this. (Aku bukan Laura Anna dari Indonesia!!! Kumohon, berhenti!!! Aku tidak bisa menghadapi hari ini lagi)," tulis Anna Laura dalam unggahan Instagram story miliknya.

Anna Laura juga mengatakan bahwa dirinya merasa kaget, dan menyebut netizen Indonesia ada di mana-mana dalam profil miliknya, email, juga memberondong teman-temannya dengan ungkapan duka.

Ia juga menjelaskan bahwa namanya adalah Anna Laura dan berasal dari Brazil seraya mengunggah foto dirinya.