Spiderman No Way Home Mendapat Ulasan dari para Kritikus dengan Skor Nyaris Sempurna

PIKIRAN RAKYAT- Setelah pemutaran perdana di Los Angeles pada Senin, 13 Desember 2021 gelombang ulasan pertama mulai mengalir untuk Spiderman No Way Home, dan itu merupakan ulasan terbaik dari trilogi film tersebut.

Sebelum Spiderman No Way Home, Tom Holland, pertama kali memulai debutnya sebagai web-slinger remaja pada tahun 2016 di "Captain America: Civil War", ia kemudian bermain dalam film perdananya pada 2017 "Spiderman Homecoming", yang meraih 92 persen impresif di Rotten Tomatoes dari 394 ulasan.

Pada tahun 2019, Tom Holland kembali berperan sebagai Peter Parker dalam "Spiderman Far From Home", yang memperoleh skor RT 90 persen dari 451 ulasan. Kini gelombang pertama ulasan untuk Spiderman No Way Home, menorehkan skor terbaiknya dari trilogi film tersebut.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Daily Mail, Rotten Tomatoes memberikan ulasan pada film terbaru Tom Holland itu dengan angka 97 persen, angka yang nyaris sempurna, dari 75 ulasan pertama.

Seperti diketahui, menjelang akhir film kedua, yakni Spiderman Far From Home, identitas asli dari Peter Parker akhirnya terungkap.

Hal ini membuat Peter Parker menghubungi Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) untuk meminta mantra yang akan membuat dunia lupa bahwa dia adalah Spiderman.

Namun, ketika mantra itu gagal, hal itu malah membuka kisah yang lebih jauh, dengan para penjahat dari kisah Spiderman sebelumnya muncul kembali.

Menurut banyak kritikus pertama terhadap film tersebut, meskipun terkadang berbelit-belit, tetapi pada akhirnya film itu efektif.