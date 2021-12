Lirik Lagu Beautiful - NCT 2021 dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - NCT 2021 baru saja comeback dengan merilis album bertajuk Universe yang telah melampaui 1,7 juta penjualan dalam pre-order pada 13 Desember 2021 kemarin.

NCT 2021 merilis lagu bertajuk Beautiful sebagai track kedua dalam album terbaru yang menandai comeback mereka pada Selasa, 14 Desember 2021.

Lagu Beautiful yang dinyanyikan NCT 2021 memliki nuansa musim dingin, di mana anak laki-laki berkumpul dan bergembira di tengah salju yang mempesona, serta memiliki lirik lagu yang memberikan getaran penuh harapan.

Berikut ini adalah informasi lirik lagu berjudul Beautiful yang dinyanyikan oleh NCT 2021 dilengkapi dengan Terjemahan Bahasa Indonesia.

Lirik Lagu Beautiful - NCT 2021

You're the most important person

In your life

So be yourself

Be beautiful

Geu nugungaui saleul dalgi wihae

Godanhan harul bonaetdeon geudae

Jami deul ttae haengbokaji antamyeon

Moduga baran kkumeul jjochabwado

An manneun otcheoreom jakku deo jagajyeo

Nae tasin geoya igeoppunirago

Pogihaji marayo