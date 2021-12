Jelang 40 Harian, Fuji Unggah Video Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah: Masih Menunggumu Pulang

PIKIRAN RAKYAT - Pada Senin, 13 Desember 2021, akan diadakan 40 harian kepergian Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel.

Namun, adik ipar Vanessa Angel, Fuji mengunggah video kebersamaan dirinya dengan Vanessa dan Bibi.

Fuji mengunggah video mulai dari pernikahan Vanessa dan Bibi, kehamilan Vanessa, hingga momen bersama Vanessa, Bibi dan Gala Sky.

Tak hanya itu, Fuji mengatakan jika dirinya masih menunggu Vanessa dan Bibi untuk pulang.

“Still waiting for you to come home,” ujar Fuji, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari instagram @fuji_an, Senin, 13 Desember 2021.

“Masing menunggumu untuk pulang”.

Unggahan Fuji pun membuat kolom komentarnya ramai dipenuhi komentar netizen.

