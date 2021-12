Lirik Lagu Beautiful Part 3 - Wanna One Reuni di MAMA 2021, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Boy grup jebolan Produce 101 Season 2, yaitu Wanna One sukses memukau dan mengobati rindu para penggemar dengan penampilan reuni di MAMA 2021.

Wanna One menyanyikan beberapa lagu andalannya, yaitu Energetic, Burn It Up, Spring Breeze, hingga yang terbaru Beautiful Part 3.

Sama seperti lagu Beautiful sebelum-sebelumnya, lagu Beautiful Part 3 yang dinyanyikan Wanna One memiliki lirik lagu yang sangat bermakna untuk Wannable (penggemar Wanna One).

Berikut Pikiran-Rakyat.com telah merilis informasi lirik lagu berjudul Beautiful Part 3 yang dinyanyikan Wanna One di MAMA 2021, dilengkapi dengan Terjemahan Bahasa Indonesia.

Lirik Lagu Beautiful Part 3 - Wanna One

Kkok dasi bogo sipo nol

Himihan sigan sok jo kkeute bichi boyo

Ay giok saireul dolgo dora geu bicheul ttara

nado moreuge sai nae gaseum sok gipssugi saegyojin

noreul giokago isso non yojonhi areumdaun bit

Oh you so beautiful, beautiful

neol hyanghae bureudeon noraega

So beautiful, beautiful

Machi unmyeong gat i deullyeowa