Anneth hingga Lyodra Raih Penghargaan 'MAMA' Mnet Asian Musik Awards 2021, Berikut Daftar Lengkapnya

PIKIRAN RAKYAT- Dua penyanyi asal Indonesia kembali meraih penghargaan dalam gelaran Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021 yang diadakan di CJ ENM's Contents World di Kota Paju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.

Ajang MAMA 2021 yang berlangsung pada Sabtu, 11 Desember 2021 itu, memberikan penghargaan kepada Lyodra dan Anneth dalam kategori Best New Asian Artist (Indonesia).

Sebelum Anneth dan Lyodra, sejumlah penyanyi Indonesia yang juga pernah menerima penghargaan dari MAMA yakni Agnez Mo, Tiara Andini, Marion Jola, Raisa, serta Rizky Febian.

Adapun untuk peraih penghargaan utama atau Daesang MAMA 2021, kembali diraih oleh boy band sensional BTS untuk tahun ketiga berturut-turut: Song of the Year (Butter), Album of the Year (BE), Artist of the Year, dan Worldwide Icon of the Year. Secara total, BTS membawa pulang sembilan trofi di MAMA 2021.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, berikut daftar lengkap pemenang penghargaan dari MAMA 2021:

Artist of the Year: BTS

Song of the Year: BTS (“Butter”)

Album of the Year: BTS (“BE”)