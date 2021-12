Drama Baru Jaehyun NCT Batal, 'Keyakinan Agama' Diduga Jadi Alasan 'Bungee Jumping' Gagal Remake

PIKIRAN RAKYAT - Drama remake yang seharusnya dibintangi Jaehyun NCT dan Lee Hyun Woo, yaitu 'Bungee Jumping' tiba-tiba batal diproduksi.

Drama 'Bungee Jumping' yang dibintangi Jaehyun NCT seharusnya menjadi remake dari film Lee Byung Hun pada tahun 2021.

Namun, produksi remake drama 'Bungee Jumping' akhirnya dilaporkan gagal diproduksi dengan alasan untuk menghormati penulis asli film tersebut.

Menurut kantor berita Korea, orang dalam industri telah berbagi alasan sebenarnya di balik pembatalan serial tersebut.

Meskipun laporan untuk menghormati penulis asli adalah benar, keputusan akhirnya jatuh pada perubahan keyakinan agama penulis skenario.

Bungee Jumping Of They Own mengikuti cerita tentang seorang guru sekolah menengah laki-laki (oleh Lee Byung Hun) yang berjuang untuk mengatasi kematian pacarnya.

Bertahun-tahun kemudian, ia bertemu dengan seorang siswa sekolah menengah laki-laki yang bertingkah seperti pacarnya yang telah meninggal, di situlah kisah romantis keduanya dimulai.

Dalam pembuatan ulang, Jaehyun NCT berperan sebagai siswa sekolah menengah laki-laki Im Hyun Bin, sementara aktor Lee Hyun Wook berperan sebagai guru sekolah menengah yang berduka (Lee Hyung Hun), Seo In Woo.