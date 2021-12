Blackpink The Movie, Cuplikan di Balik Layar Kehidupan Jisoo, Rosé, Jennie, dan Lisa

PIKIRAN RAKYAT - Untuk merayakan perjalanan lima tahun sejak debutnya, grup idola asal Korea Blackpink merilis film Blackpink The Movie yang mulai tayang Rabu, 15 Desember 2021 di Disney+ Hotstar.

Film Blackpink The Movie memberikan akses ke seluruh area dua tur terakhir yang sudah Blackpink jalani.

Film dokumenter Blackpink The Movie yang disutradarai Su Yee Jung dan Oh Yoon Dong ini telah tayang di bioskop dan menjadi film dokumenter musik terlaris di tahun 2021.

Dibuat sebagai surat cinta untuk penggemar, Blackpink The Movie menayangkan wawancara eksklusif dengan Jennie, Jisoo, Rosé, dan Lisa mengenai persahabatan mereka dan pengalaman tak terlupakan dari perjalanan mereka selama lima tahun ini.

Baca Juga: Muak dengan Kelakuan Ayah Vanessa Angel, Rudi S. Kamri sebut Doddy Sudrajat Orangtua Bejat

Sepanjang dokumenter ini, para penggemar dapat menikmati tayangan eksklusif, serta klip di balik layar dari proses pembuatan musik video, latihan konser, dan film pendek yang dibuat untuk setiap personel Blackpink.

Menampilkan 10 pertunjukan live berbeda yang diambil selama tur In Your Area tahun 2018 dan The Show tahun 2021, para penggemar akan mendapatkan pengalaman tak terlupakan menonton konser skala stadium dari rumah masing-masing.

Dokumenter Blackpink The Movie diumumkan pada Oktober 2021 lalu sebagai bagian dari acara The Walt Disney Company’s APAC Content Showcase yang mengumumkan 28 judul baru dan komitmen untuk membawa lebih dari 50 konten APAC Originals di tahun 2023.

Baca Juga: Link Nonton Live Streaming Persib vs Persebaya Malam Ini, Siaran Langsung Indosiar

Penggemar Blackpink juga dapat segera menyaksikan debut Jisoo dalam dunia akting melalui drama Snowdrop yang akan tayang di Disney+ Hotstar.