Lesti Kejora Borong Empat Piala Indonesian Music Awards 2021, Berikut Nama-Nama yang Terpilih Sebagai Favorit

PIKIRAN RAKYAT - Lesti Kejora membawa pulang empat piala dari ajang penghargaan Indonesian Music Awards 2021, Senin, 6 Desember 2021 yang disiarkan langsung dari studio RCTI+.

Didampingi sang suami, Rizky Billar, Lesti Kejora berjaya di kategori Collaboration of The Year bersama Ungu untuk lagu Bismillah Cinta, Social Media Artist of The Year, Female Singer of The Year, dan Top Nada Sambung Pribadi lewat lagu Kulepas Dengan Ikhlas.

Indonesian Music Awards 2021 menghadirkan 12 kategori, yang masing-masing terdapat 5 nominasi.

Selain Lesti Kejora, berikut nama-nama yang terpilih sebagai terfavorit di tiap kategori.

Kategori Song of The Year Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti (Anneth Delliecia), New Artist of The Year Mahalini, Male Singer of The Year Iwan Fals, Duo/Grup/Band of The Year Noah, Alternative Song of The Year To The Bone (Pamungkas), Throwback Hits of The Year Hampa (Ari Lasso), Songwriter/Composer of The Year Bembi Noor, Mario Kacang, Tengku Shafick Salah Benar (dibawakan oleh 3 Composers feat. Rizky Billar), dan Album of The Year Lyodra.

Acara penghargaan perdana ini merupakan hasil kerjasama Melon Indonesia melalui layanan musik streaming, Langit Musik dan juga layanan ring back tone, Nada Sambung Pribadi (NSP), serta RCTI.

Para pencinta musik dilibatkan dalam proses pemilihan lagu dan musisi favorit di ajang Indonesia Music Awards 2021.

Tercatat jumlah pemilih hingga tembus angka lebih dari 12 juta voters.