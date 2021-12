Ambil Narasi dari Yehezkiel 25:17, Apa Maknanya di Pulp Fiction?

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu makan narasi yang ada di film Pulp Fiction mejadi pertanyaan publik.

Dalam film tersebut, ada satu narasi yang menjadi pertanyaan publik yaitu ketika Jules menguutip ayat Alkitab dari Yehezkiel 25:17.

The path of the righteous man is beset on all sides

By the inequities of the selfish and the tyranny of evil men

Jalan orang benar diliputi di semua sisi oleh ketidakadilan orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan tirani orang-orang jahat.

Blessed is he who, in the name of charity and good will

Shepherds the weak through the valley of darkness

For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children

Berbahagialah dia yang, atas nama amal dan niat baik, menggembalakan yang lemah melalui lembah kegelapan, karena dia benar-benar penjaga saudaranya dan penemu anak-anak yang hilang

And I will strike down upon thee

With great vengeance and furious anger, those who attempt to poison and destroy my brothers

Dan aku akan menyerangmu dengan pembalasan yang besar dan kemarahan yang membara, mereka yang mencoba untuk meracuni dan menghancurkan saudara-saudaraku

And you will know my name is the Lord

When I lay my vengeance upon thee

Dan Anda akan tahu nama saya adalah Tuhan ketika saya membalas dendam kepada Anda

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari shmoop.com, film tersebut menceritakan tentang tokoh Jules yang bertanya pada diri sendiri siapakah gembala yang benar dan siapa tirani kejahatan.

Narasi yang diambil dari Yehezkiel 25:17 tersebut diucapkan oleh Jules ketika akan menembak orang yang dianggap menyiksa kerabatnya.