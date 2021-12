Berjudul Last Christmas, Lagu Taylor Swift Bukan soal Natal

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki bulan Desember, lagu Natal biasanya mulai terdengar di beberapa tempat.

Selaiin di rumah-rumah umat nasrani, lagu Natal juga diperdengarkan di pusat perbelanjaan.

Baik lagu Natal berbahasa Indonesia, maupun luar negeri.

Salah satu lagu Natal yang juga diputar yaitu berjudul Last Christmas yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

Namun, lagu Last Christmas tersebut bukan merupakan lagu untuk Natal, melainkan terkait perasaan orang.

Lirik dari Last Christmas:

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special

Once bitten and twice shy

I keep my distance, but you still catch my eye

Tell me, baby, do you recognize me?

Well, it's been a year, it doesn't surprise me