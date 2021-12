Bosan 'Terkurung' Pandemi Covid-19? Simak 5 Film Action Korea yang Ampuh bikin Jantung Berdebar!

PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini, dunia tengah digempur dengan kebudayaan Korea Selatan melalui berbagai media interaktif.

Salah satunya adalah demam KPop dan serial Korea yang kini digandrungi berbagai kalangan di seluruh penjuru dunia.

Negeri Gingseng itu juga tidak hanya memiliki drama yang epik, tetapi memiliki karya film yang berkualitas bahkan bisa menembus kancah Hollywood.

Salah satu genre yang paling populer dan banyak diangkat dalam film buatan Korea adalah genre action atau laga.

Baca Juga: Teuku Ryan Harus Bayar Denda Rp1 M, Ria Ricis Menangis: Jangan Panik, Rezeki Udah Diatur

Film yang mengangkat soal alur bertemakan action kerap membuat penonton berdebar melihat aksi-aksi yang ciamik.

Maka dari itu, Pikiran-Rakyat.com telah merangkum film Korea yang bisa membuat jantung Anda berdebar karena aksi-aksi yang ditampilkan.

1. The Gangster, The Cop, The Devil

Jang Dong Soo diperankan oleh Ma Dong Seok) adalah bos geng di Cheonan.