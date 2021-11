Bens Leo Meninggal Dunia, Armand Maulana Ceritakan Ketajaman Intuisi Almarhum

PIKIRAN RAKYAT - Vokalis band Gigi, Armand Maulana, mengenang jasa-jasa yang telah diberikan pengamat musik sekaligus jurnalis senior, Bens Leo, terhadap kariernya.

Bens Leo meninggal dunia pada usia 69 tahun pada hari ini, Senin, 29 November 2021. Bens Leo wafat setelah beberapa hari dirawat di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, akibat penyakit Covid-19 yang dideritanya.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Armand Maulana menceritakan kenangan sekaligus jasa-jasa yang telah diberikan Bens Leo terhadap kariernya di dunia musik.

Suami Dewi Gita itu mengatakan, Bens Leo adalah orang yang pertama kali melihat bakatnya bernyanyi dan membantunya merintis karier di dunia musik.

"Mas @bensleo52 adalah orang yang menjadikan saya menjadi seorang penyanyi profesional sekarang ini. Dia yang pertama melihat bakat saya di Festival Band SMA se-Jawa Bali," ucap Armand Maulana dalam unggahannya.

Armand Maulana mengatakan, ketajaman intuisi yang dimiliki Bens Leo terbukti berhasil membawanya sukses di dunia hiburan.

"Dia yangg memberikan kerja pertama sebagai penyanyi profesional karena Mas Bens sangat sangat percaya dgn talent saya..yg akhirnya intuisi Mas Bens terbukti bahwa saya sampai sekarang bisa terus ada di Musik Indonesia," kata Armand Maulana.

"Selamat jalan Mas..terima kasih Mas..atas jasa Mas yg melahirkan saya di dunia Musik Indonesia..Mas yg memperkenalkan saya kepada seluruh musisi musisi hebat di Indonesia..sekali lagi terimakasih Mas atas jasa jasa nya..love you so much," ucap Armand Maulana memungkasi.