Heboh Istri Ustaz Solmed Tunggangi Moge Rp700 Juta, Respons sang Pendakwah Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini netizen dibuat heboh usai melihat aksi istri Ustaz Solmed, April Jasmine yang menunggagi motor gede (moge) saat pergi ke mal.

Momen tersebut diabadikan langsung oleh April Jasmine dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram @apriljaasmine85.

Dari unggahan tersebut, istri Ustaz Solmed tampak membawa moge beroda tiga yang harganya ditaksir mencapai Rp700 juta lebih.

Alih-alih mendapat pujian, kolom komentar April Jasmine justru dibanjiri dengan cibiran pedas.

Menanggapi hujatan netizen, April Jasmine akhirnya angkat bicara.

April mengaku tak ingin ambil pusing dan memilih untuk tutup telinga.

Pasalnya menurut April, dia tak perlu berusaha membuat setiap orang 'senang' karena tujuan hidupnya adalah mencari rida Allah. Sementara rida tersebut bisa dia dapat melalui rida suami.

"Terserah ini kan hidup aku, just the way i am. Asal suami ridho udah itu aja. Nyari surganya Allah kan cuma itu, rida suami," kata April Jasmine dikutip dari YouTube Hitz Infotainment, Sabtu, 27 November 2021.