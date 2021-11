Layangan Putus, Tayang Perdana Langsung Panas, Tanda-tanda Reza Rahadian Selingkuh Kian Kentara

PIKIRAN RAKYAT - Web series terbaru di WeTV dan Iflix, Layangan Putus mempertemukan Putri Marino (Kinan) dan Reza Rahadian (Aris).

Digadang sebagai adaptasi ‘The World of The Married’ Indonesia, rupanya terdapat sejumlah perbedaan alur dan karakter di Layangan Putus.

Tayang perdana bagian A dan B, episode Jumat, 26 November 2021, Layangan Putus langsung panas dengan adegan yang mengarah kepada konflik keduanya.

Dimulai dengan mesranya Putri Marino dan Reza Rahadian pada momen syukuran menyambut anak pertama, plot terus maju ke kebahagian demi kebahagiaan keduanya.

Namun, konflik langsung mencuat usai rentetan hal mencurigakan dari sikap Aris.

Memiliki suami yang tampan dan sukses, Kinan mesti membuang jauh-jauh kecurigaan kepada Aris.

Padahal saudara maupun tetangganya sering mengingatkan Kinan bahwa suami bisa terpeleset dalam perselingkuhan, meskipun sebelumnya setia.

Gelagat Aris mulai membuat Kinan bertanya-tanya. Seperti kancing baju yang tidak lagi sepadan kanan dan kirinya saat pulang.