Lirik Lagu dan Terjemahan Back to December - Taylor Swift: And I Go Back to December All the Time

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu dan terjemahan 'Back to December' milik Taylor Swift.

'Back to December' merupakan lagu permintaan maaf dari Taylor Swift untuk mantan kekasihnya.

Taylor Swift menceritakan penyesalan yang mendalam atas tindakannya terhadap Taylor Lautner.

Berikut lirik lagu dan terjemahan Back to December - Taylor Swift:

Verse

I'm so glad you made time to see me

Aku sangat senang kau mau luangkan

waktu untuk menemuiku

How's life? Tell me, how's your family?

Bagaimana kabarmu? Katakan, bagaimana kabar keluargamu?

I haven't seen them in a while

Sudah cukup lama aku tak bertemu mereka