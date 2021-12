Lirik Lagu dan Terjemahan December - Neck Deep: It's Been a Long Lonely December

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu dan terjemahan 'December' salah satu lagu dari Neck Deep.

Lagu 'December' dirilis pada tahun 2015, dimuat dalam album berjudul 'Life's Not Out to Get You'.

Berikut lirik lagu dan terjemahan Neck Deep - December:

Verse

Stumbed around the block a thousand times

Tersandung sekitar blok ribuan kali

Missed every call that I had tried, so now I'm giving up

Tak terjawab setiap panggilan yang telah kucoba, kini aku menyerah

A heartbreak in mid December

Patah hati di pertengahan desember

You don't give a f*ck

Kau tak peduli