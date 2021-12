8 Rekomendasi Lagu Patah Hati dan Perpisahan dari 'Queen of Heartbreak' Taylor Swift

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi asal Pennylvania, Amerika Serikat, Taylor Swift merupakan penyanyi berbakat yang terkenal dengan lagu patah hati dan perpisahan yang memilukan.

Taylor Swift memang dikenal sebagai penyanyi yang selalu mencurahkan isi hati untuk mantan kekasih ke dalam lagu seperti All Too Well yang ia tujukan untuk Jake Gyllenhaal.

Dikenal dengan lagu patah hati yang sukses membuat galau, tak ayal Taylor Swift pun seringkali dijuluki sebagai 'Queen of Heartbreak'.

Berikut adalah 8 rekomendasi lagu patah hati dan perpisahan dari Taylor Swift yang cocok untuk didengarkan saat putus cinta dan merasa sedih.

1. Forever and Always

Jika berbicara tentang lagu patah hati dan perpisahan, tentunya tak boleh melewatkan lagu Forever and Always yang dirilis pada tahun 2008 melalui album Fearless.

Usut punya usut, lagu Forever and Always ini menceritakan tentang kesedihan Taylor Swift yang harus putus dengan sang kekasih, Joe Jonas melalui telepon.