Lirik Lagu Back To December - Taylor Swift, Permintaan Maaf hingga Penyesalan di Bulan Desember

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki bulan Desember, tak lengkap rasanya jika tidak mendengarkan lagu patah hati paling legendaris dari Taylor Swift, yaitu Back To December.

Back To December merupakan salah satu lagu Taylor Swift dari album Speak Now yang dirilis pada 2010 dengan lirik lagu berisi penyesalan dan permintaan maaf Swift untuk Taylor Luthner.

Seperti diketahui, Taylor Swift dan Taylor Luthner sempat menjalin kedekatan selama musim panas, namun Swift menolak cinta Luthner di bulan Desember, kemudian menyesal hingga tercipta lagu Back To December.

Bahkan, Taylor Swift sempat mengatkan jika Back To December merupakan lagu pertama untuknya tentang meminta maaf kepada seseorang melalui sebuah lagu.

Berikut Pikiran-Rakyat.com telah merangkum informasi lirik lagu berjudul Back To December yang dinyanyikan Taylor Swift, dilengkapi Terjemahan Bahasa Indonesia.

Lirik Lagu Back To December - Taylor Swift

I'm so glad you made time to see me

How's life? Tell me, how's your family?

I haven't seen them in a while

You've been good, busier than ever

We small talk, work and the weather

Your guard is up and I know why

Because the last time you saw me

Is still burned in the back of your mind

You gave me roses and I left them there to die