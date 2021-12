Lirik Lagu Last Christmas - Ariana Grande, Cocok untuk Sindir Mantan di Hari Natal

PIKIRAN RAKYAT - Menjelang Natal, Ariana Grande rupanya ingin merayakan Natal dengan suasana yang berbeda.

Tak melulu soal malam Natal yang indah, Ariana Grande merilis lagu berjudul Last Christmas untuk membawa kesan berbeda di hari Natal.

Lagu Last Christmas menceritakan soal seorang wanita yang ingin move on dari sang kekasih yang sudah mengecewakannya.

Lirik Lagu Last Christmas - Ariana Grande

I hate that I remember

I wish I could forget

What you did last December

You left my heart a mess (a mess)

Boy, you blew it

How could you do it, do it

Ooh, yeah, oh, yeah?

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special,

Oh, yeah, yeah.