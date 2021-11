6 Tiran dan Diktator Paling Terkenal Sepajang Sejarah: Adolf Hitler hingga Saddam Hussein

PIKIRAN RAKYAT - Serial Netflix yang rilis pada 2021, menampilkan film seri dokumenter tentang bagaimana cara menjadi seorang tiran atau How To Become a Tyrant.

Dalam series ini, difilmkan enam pemimpin dari sejumlah negara yang dikenal sebagai tiran atau diktator.

Enam sosok tersebut dimunculkan dalam setiap satu series. Pertama ada Adolf Hitler (Jerman), Saddam Hussein (Irak), Idi Amin (Uganda), Joseph Stalin (Rusia), Muammar Khaddafi (Libya), dan Kim Il-sung (Korea Utara).

Berikut Pikiran-Rakyat.com rangkum sinopsis per satu episode serial How To Become a Tyrant dari Netflix pada Selasa, 23 November 2021.

Baca Juga: Dody Soedrajat Sebut Tak Ada Privasi di Rumah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah: Adik-adiknya di Sana Semua

1. Adolf Hitler (Rebutlah Kekuasaan)

"Berminat jadi tiran? Tentu ada aturannya. Buku pedoman agar berjaya sebagai diktator dibuka dengan salah satu tiran paling brutal dalam sejarah yakni Adolf Hitler."

Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai Kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945.

Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan Holocaust.