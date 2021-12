6 Rekomendasi Lagu K-Pop untuk Belajar Mencintai Diri Sendiri dan Menjadi Apa Adanya

PIKIRAN RAKYAT - Hidup terkadang terasa berat hingga kita melupakan cara untuk mencintai diri sendiri dan seringkali berpura-pura.

6 lagu K-Pop berikut ini menjelaskan tentang cara mencintai diri sendiri, serta menggambarkan bahwa cinta untuk diri sendiri dapat datang dari mana saja dalam berbagai bentuk, juga dengan cara yang tidak pernah kita duga.

Termasuk lagu Epiphany milik BTS hingga Dear Me yang dinyanyikan Taeyeon, 6 lagu K-Pop berikut ini membahas tentang kunci utama mencintai diri sendiri, serta menerima kita sebagai manusia yang apa adanya, juga menyadari semua hal yang kita miliki sudah cukup untuk diri sendiri.

6 lagu K-Pop di bawah ini menekankan pentingnya cinta pada diri sendiri dan bagaimana kita memandang diri kita sendiri.

Berikut Pikiran-Rakyat.com telah merangkum 6 rekomendasi lagu K-Pop yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri secara mendalam, seperti dikutip dari Soompi.

1. Enough - SF9



Boy band SF9 dalam lagu Enough menyoroti soal pentingnya untuk menerima kecantikan seseorang.

Lirik yang dibawakan, seperti 'You don't need no makeup. No need to turn the lights on. Cause even shooting stars loose its sparkles...' dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menyatakan bahwa kita cantik seperti apa adanya dan itu sudah cukup.