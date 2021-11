Shawn Mendes Putus dengan Camila Cabello, Keduanya Sering Jalani Konseling Demi Pertahankan Hubungan

PIKIRAN RAKYAT - Kabar mengejutkan datang dari musisi dunia, Shawn Mendes. Lewat akun Instagram pribadinya pada Rabu, 17 November 2021 waktu setempat, ia mengumumkan telah putus dari Camila Cabello.

Shawn Mendes dan Camila Cabello yang sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun ini memang terkenal sangat romantis.

Tak heran ketika Shawn Mendes dan Camila Cabello memutuskan untuk berpisah, banyak orang yang ikut merasakan patah hati. Bahkan nama Shawn Mendes kini telah trending di Twitter

Meski memutuskan untuk berpisah, Shawn dan Camila memutuskan untuk tetap mendukung satu sama lain.

Keduanya juga sepakat untuk memelihara pertemanan meski tak lagi menjalin kisah cinta.

"Hey guys, we've decided to end our romantic relationship but our love for one another as humans is stronger than ever (halo semuanya, kami memutuskan untuk menyudahi hubungan romantis kami, tapi kasih kita untuk satu sama lain sebagai manusia lebih kuat dari sebelumnya)," ujar Shawn, dikutip dari Instagram pada 18 November 2021.

"We started our relationship as best friends and will continue to be best friends. We so appreciate your support from the beginning and moving forward (Kami memulai hubungan sebagai sahabat dan akan terus menjadi sahabat. Kami sangat menghargai dukungan kalian dari awal hingga sekarang)," katanya menambahkan.

Pengumuman itu masih membuat banyak orang syok, apalagi Shawn dan Camila masih terlihat mesra saat merayakan Halloween bersama.