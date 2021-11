Dinilai Menjijikan, Bintang Rock Sophia Urista Buka Celana dan Kencingi Penggemar di Atas Panggung 

PIKIRAN RAKYAT - Bintang rock yang tengah naik daun melakukan hal yang 'menjijikan' saat tampil di atas panggung.

Pasalnya, dia kencing di atas penggemar pria saat menggelar konser di Daytona, Florida, pada Kamis, 11 November 2021 malam.

Pada saat itu, Sophia Urista, frontwoman untuk band cover berbasis di New York, Brass Against, sedang dalam proses pertunjukan di festival Welcome to Rockville.

Di tengah pertunjukkan, dia tiba-tiba mengatakan kepada orang banyak bahwa dia perlu membuang air.

"Saya harus buang air kecil, dan saya tidak bisa sampai ke kamar mandi. Jadi kita mungkin juga membuat pertunjukan dari itu," kata Sophia Urista, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari New York Post, Rabu, 17 November 2021.

Rocker berusia 36 tahun itu kemudian membawa seorang penggemar laki-laki ke atas panggung dan menginstruksikan dia untuk berbaring.

Kemudian dia berjongkok di atas wajah penggemar tersebut sambil membawakan lagu Rage Against the Machine "Wake Up."

"Siapkan kaleng-kaleng di kepalanya, karena kita akan membawanya ke atas panggung dan aku masuk ke mulut motherf**ker ini," ujar Sophia Urista.

