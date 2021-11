Dinobatkan Suami Paling Romantis, Atta Halilintar Tutupi Kekurangan Aurel Hermansyah: Dia Perfect

PIKIRAN RAKYAT - YouTuber Atta Halilintar sebentar lagi akan menjadi seorang Ayah dari anaknya dan Aurel Hermansyah.

Dalam YouTube Boy William, Atta Halilintar ditanya soal perasaannya akan menjadi seorang Ayah oleh Boy.

“Atta gimana perasaan kamu sekarang udah menjadi seorang Ayah?” ujar Boy William, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Boy William, Senin, 15 November 2021.

Suami Aurel Hermansyah pun menjawab jika dirinya sangat bahagia dengan kehadiran anak pertamanya.

Dirinya juga menjelaskan jika hal ini adalah hal pertama dalam hidup Atta memiliki tujuan.

“I’m so happy rasa bahagia banget dan ini kayanya pertama kalinya di hidupku ada tujuan,” ujar Atta Halilintar.

Tak hanya itu Atta mengaku sangat menunggu momen dimana dirinya memiliki seorang buah hati.

“Jadi saya sangat menunggu dan ini one of my dream,” tutur Atta.