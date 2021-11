Bukan Aurel Hermansyah, Ternyata Atta Halilintar Baru Temukan Tujuan dalam Hidup, Apa Itu?

PIKIRAN RAKYAT - Atta Halilintar diberikan pertanyaan oleh Boy William terkait banyak hal dalam YouTube Boy William.

Boy William pun menanyakan perihal perasaan Atta Halilintar yang sebentar lagi memiliki seorang anak.

Suami Aurel Hermansyah pun menjawab jika dirinya sangat bahagia dengan kehadiran anak pertamanya.

Dirinya juga menjelaskan jika hal ini adalah hal pertama dalam hidup Atta memiliki tujuan.

Baca Juga: Awalnya Sering Pegal di Bahu, Tasya Kamila Cerita Kronologi Suami Kena Kanker Getah Bening

“I’m so happy rasa bahagia banget dan ini kayanya pertama kalinya di hidupku ada tujuan,” ujar Atta Halilintar, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Boy William, Senin, 15 November 2021.

Tak hanya itu Atta mengaku sangat menunggu momen dimana dirinya memiliki seorang buah hati.

“Jadi saya sangat menunggu dan ini one of my dream,” tutur Atta.

Baca Juga: Ungkap Kondisi Cuaca saat Kilang Minyak Pertamina Cilacap Terbakar, BMKG: Sudah Kami Peringatkan