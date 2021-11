Mantan Taylor Swfit Muncul, Jake Gyllenhaal Tampil Acuh Tak Pedulikan Film Pendek 'All Too Well

PIKIRAN RAKYAT - Jake Gyllenhaal tampil di Los Angeles pada Sabtu, hanya beberapa jam setelah mantan Taylor Swift menayangkan film pendek untuk versi 10 menit 'All Too Well'.

Jake Gyllenhaal telah menjadi pusat perhatian saat Talor Swift merilis versi lebih lengkap salah satu lagu andalannya di album RED, All Too Well.

Meskipun Taylor Swift tidak pernah mengonfirmasi All Too Well untuk aktor tersebut, spekulasi terus menyebar jika film pendek yang baru dirilis memang somansa dingkat antara dirinya dan Gyllenhaal pada 2010.

Aktor itu tampaknya tidak terpengaruh oleh semua perhatian yang muncul kembali pada hubungannya sebelumnya dengan Swift.

Ia tampil percaya diri saat mendukung saudara perempuannya, Maggie Gyllenhaal, di Hamilton Behind the Camera Awards.

Aktris berusia 43 tahun itu dianugerahi Direktur Terobosan untuk karyanya di "The Lost Daughter."

Jake juga hadir untuk memberikan penghargaan kepada Mandell Winter dan David Esparza, editor suara untuk film Netflix-nya, 'The Guilty'.

