Sukses Curi Perhatian Penonton, Beriku Sepenggal Perjalanan Hidup Jang Ki Yong yang Menginspirasi

PIKIRAN RAKYAT – Nama aktor tampan asal Korea Selatan, Jang Ki Yong tengah menyita perhatian para pecinta drakor lantaran keterlibatannya dalam memainkan peran bersama aktris cantik dengan segudang prestasi dan penghargaan, Song Hye Kyo.

Melalui serial televisi Now We Are Breaking Up yang telah tayang, Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong berhasil membuat para penontonya baper dan meleleh.

Dibalik suksesnya memerankan setiap peran, Jang Ki Yong menyimpan perjalan hidup yang begitu menginspirasi.

Disebutkan bahwa Jang Ki Yong mengawali kariernya di industri modeling, bukan akting dan memulai debutnya sebagai aktor pada 2014 sebagai bintang tamu dalam serial It's Okay, That's Love.

Baca Juga: 11 Rekomendasi Drama Korea tvN Rating Tertinggi Sepanjang Sejarah, Ada Reply 1988 dan Hometown Cha Cha Cha

Setelah itu, dia mendapat tawaran peran di berbagai serial televisi. Wajahnya mulai dikenal melalui drama serial Confession Couple (2017); My Mister (2018); Come and Hug Me (2019); Search WWW (2019); dan My Roommate is A Gumiho (2021).

Masa kecil Jang Ki Yong dihabiskan bersama orangtua dan seorang kakak lelakinya di Ulsan, Korea Selatan yang kemudian, ketika beranjak dewasa, ia mulai tertarik pada dunia fashion.

Selain itu, Jang Ki Yong pandai memotret dan suka dipotret (sesuai perannya dalam serial Now We Are Breaking Up).

Dia bercita-cita menjadi seorang model profesional, tetapi karena bukan berasal dari keluarga yang menggeluti industri hiburan, ia tidak berani mengutarakan minatnya kepada keluarga.