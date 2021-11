Profil Mackenyu Arata, Pemeran Roronoa Zoro di Serial Live Action One Piece

PIKIRAN RAKYAT - Aktor asal Jepang, Mackenyu Arata didapuk Netflix memerankan tokoh Roronoa Zoro di One Piece Live Action.

Dalam akun Twitternya, Mackenyu Arata mengaku senang bisa terlibat dalam proyek serial live action One Piece tersebut.

"I am thrilled to announce that I’ll be playing ZORO in the upcoming live action Netflix series ONE PIECE," katanya ditulis melalui akun Twitter @Mackenyuu1116.

Sebelum itu, yuk kenalan lebih jauh dengan Mackenyu Arata, pemeran Roronoa Zoro.

Baca Juga: Aurel Hermansyah Bakal Stres Berat, Ashanty Sudah Wanti-wanti Krisdayanti dan Ibunda Atta Halilintar, Kenapa?

Profil Mackenyu Arata:

Mackenyu Arata lahir pada 16 November 1996 di Los Angeles, Amerika Serikat (AS).

Ayahnya adalah Sonny Chiba yang merupakan aktor, produser, sutradara, dan seniman bela diri Jepang.