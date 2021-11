Tak Terima Larissa Chou Dihina, Mantan Mertua Alvin Faiz Balik Permalukan Henny Rahman

PIKIRAN RAKYAT - Perseteruan antara Larrisa Chou dengan istri baru Alvin Faiz, Henny Rahman kini makin bergulir panas.

Setelah sekian lama bungkam, Larissa Chou secara mendadak membongkar isi pesan yang dikirimkan oleh Henny Rahman.

Tak diduga, Henny Rahman yang dikenal 'adem' justru mengirimkan sebuah pesan yang sedikit memimu amarah Larissa Chou.

Pasalnya dalam pesan tersebut Henny Rahman blak-blakan mengakui kecantikannya jauh di atas Larissa Chou.

"Dan maaf juga aku nggak pernah cemburu sama kamu, jujur aja. Karena bang Alvin dan keluarganya selalu bilang aku jauuuh lebih baik dan lebih cantik dari kamu. Semua keluarganya satu-satu bilang. Jadi nggak ada alasan aku cemburu sama kamu wkwk," kata Henny pada Larissa.

Henny Rahman juga menyebut jika dirinya sama sekali tak merasa cemburu pada Larissa Chou karena merasa jauh di atas mantan istri Alvin Faiz itu.

"Semua keluarganya bilang aku jauuuh lebih cantik lebih natural lebih adem daripada kamu. Jadi nggak ada alasan sama sekali buat cemburu sama kamu. Aku cemburu sama Han So Hee karena bang Alvin lagi suka sama dia di drakor 'My Name'," sambung isi chat Henny.

Melihat pesan dari Henny Rahman yang begitu percaya diri menyebutnya jauh lebih cantik, Larissa Chou lantas langsung menantang Henny Rahman agar mengatakan hal tersebut secara langsung.